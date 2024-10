Il Milan entra nel cuore e non ne esce più. E’ certamente questo il sentimento che sta vivendo uno dei top player di Fonseca. In un mondo del calcio dove le stelle brillano ad intermittenza, spiccano alcune prestazioni che non solo riempiono le pagine delle statistiche, ma arricchiscono il gioco stesso con pura maestria. Il Milan, dopo un inizio di stagione che ha destato più di un’ombra di preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ha trovato la sua bussola in un giocatore che, partita dopo partita, dimostra di essere molto più che numeri su una lavagna. La svolta milanista Dai primi passi incerti a un cammino sicuro verso il successo, il percorso del Milan in questa stagione sembrava scritto nelle stelle. Dopo delusioni e pareggi amari, la squadra rossonera ha trovato nel talento e nella grinta le chiavi per una risalita memorabile. Il contributo di giocatori come […]

Leggi l’articolo completo “Il Milan mi ha cambiato la carriera” Dedica d’amore del rossonero a club e tifosi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG