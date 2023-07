Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso Daniel Maldini ad un passo dall’addio

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso Daniel Maldini ad un passo dall’addio:

come riportato da Daniele Longo si trasferirà all’Empoli in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e contro riscatto a 6 milioni. Nei prossimi giorni l’ex Spezia svolgerà le visite mediche con il club toscano.

The post Daniel Maldini via dal Milan: ci siamo. Le cifre dell’affare appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG