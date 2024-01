Danilo, difensore della Juventus, ha parlato dopo il match giocato contro la Salernitana: le dichiarazioni del brasiliano

Danilo ha parlato a Dazn dopo Salernitana Juve.

ASSIST – «Ho fatto tanti anni da terzino di spinta, principalmente al Porto, un po’ al Real Madrid. Qualcosa mi è rimasta».

PESO DEL SUCCESSO – «Prima di tutto volevo fare anche i complimenti alle ragazze della Juventus Women per la vittoria di oggi contro la Roma. Sì, questa vittoria è veramente importante, sapevamo che non sarebbe stata la stessa gara della Coppa, ma comunque avevamo quello in testa. Dovevamo avere un atteggiamento positivo, di concentrazione, di stare dentro la partita per 90 minuti e lo abbiamo fatto bene».

PIU’ CONCENTRAZIONE DIETRO – «La prima cosa che devo dire è che devo fare anche mea culpa, tranne la gara con il Napoli, nelle altre partite sto facendo un pelino più di fatica a trovare la mia condizione migliore. Ma la squadra mi supporta e andiamo avanti. Sì, dobbiamo avere paura di prendere gol, è stata la nostra forza, ma dobbiamo guardare anche quando fatto di buono perchè abbiamo avuto pazienza nel girare la palla, nel trovare gli spazi e oggi non era scontato».

VLAHOVIC – «Sono contentissimo per Dusan, ma questo è il risultato del lavoro che fa da mesi. La gente si chiedeva dove fosse e lui lavorava zitto, cercava di migliorare e ora i risultati si vedono. Lui segna di più, è più sereno e anche noi compagni siamo contenti. Ma anche lui è consapevole che c’è tanto da fare».

COSA E’ CAMBIATO – «Il mister ha detto qualcosa di molto importante qualche giorno fa, cioè che per ricostruire ci vuole tempo, anche anni per costruire una mentalità vincente. Ora le cose vanno meglio e i ragazzi hanno un po’ più di fiducia in se stessi, quello è molto importante. Avere gente che gioca poco ma che sono all’interno del gruppo, positivi, propositivi, quando giocano fanno lo stesso lavoro che facciamo noi è positivo. Questo ci fa piacere, questa è sempre stata la forza della Juventus. Io non ci sono stato nell’ultimo periodo vincente, tutti quelli che c’erano li ammiro tanto. Stiamo provando a ricostruire questa cosa e secondo me con l’ambizione, con l’umiltà e i piedi per terra possiamo fare grandi cose».

