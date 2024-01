Zampini gode: «Quella strana abitudine di non perdere le partite in hotel». Il messaggio del giornalista post Salernitana Juve

Zampini via Twitter ha pubblicato un messaggio di felicità e godimento dopo la vittoria della Juve in rimonta contro la Salernitana per 1-2 decisa da Vlahovic al 91′.

Quella strana abitudine di non perdere le partite in hotel…

Super gol di Dusan, grande girone d’andata, forza ragazzi! — Massimo Zampini (@massimozampini) January 7, 2024

Queste le parole del giornalista.

ZAMPINI – «Quella strana abitudine di non perdere le partite in hotel… Super gol di Dusan, grande girone d’andata, forza ragazzi!».

The post Zampini gode: «Quella strana abitudine di non perdere le partite in hotel» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG