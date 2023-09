Danilo a rischio forfait per Juve-Lazio? «Lui farà di tutto per esserci ma…». Il brasiliano tornerà in extremis dalla Nazionale

Non solo Weah e McKennie, come scrive La Stampa anche Danilo è a serissimo rischio per la partita in programma sabato tra Juventus e Lazio. Il capitano sarà l’ultimo bianconero a scendere in campo in queste partite delle Nazionale e con il Brasile sarà in scena in Perù.

Il difensore tornerà in Italia solo giovedì mattina, salvo imprevisti, e quindi i margini per un suo recupero sono ridotti all’osso. Un problema per Allegri, anche se lo stakanovista Danilo farà di tutto per esserci.

The post Danilo a rischio forfait per Juve-Lazio? «Lui farà di tutto per esserci ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG