Perin titolare al post di Szczesny? L’ex portiere: «Non subirebbe un solo gol di più». Così Zenga sulle gerarchie della porta juventina

Walter Zenga nell’intervista al Corriere dello Sport ha parato dei portieri italiani, compreso lo juventino Perin.

Le sue parole: «Siamo tornati competitivi in questo ruolo, ed è merito della nostra grande scuola. Dietro ai quattro nazionali, Donnarumma, Vicario, Meret e Provedel, ci sono ragazzi come Di Gregorio, Caprile e Falcone. Tutti pronti per grandi club. Ma dico di più. Se prendessimo due big del campionato come Juve e Atalanta, e mettessimo Perin al posto di Szczesny e Carnesecchi al posto di Musso, probabilmente non prenderebbero un gol in più».

