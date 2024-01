Danilo, difensore e capitano della Juve, ha parlato dopo il match vinto in casa della Salernitana: le sue dichiarazioni

Danilo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo Salernitana-Juve.

VITTORIA – «La cosa più importante è che siamo stati noi ad avere l’ambizione di fare qualcosa di importante, con la voglia di migliorarci sempre. Questa è la forza di questa squadra, andiamo avanti in questo modo».

COSA VA MIGLIORATO – «Magari la sofferenza è stata inaspettata per chi osserva da fuori, ma sapevamo sarebbe stata una gara diversa dalla Coppa. Non è mai scontato vincere come abbiamo fatto giovedì, serviva una gara da Juve anche per vincere a Salerno».

CALENDARIO FAVOREVOLE – «Il mister è più esperto di me, dice cose non scontate e sempre giuste. Abbiamo l’ambizione di fare qualcosa di importante, ma non guardiamo troppo in là Abbiamo un’ambizione diversa e un sogno, ma pensiamo sempre a noi».

