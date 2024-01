Kean via dalla Juve già a gennaio? Possibile cessione in Serie A per l’attaccante: c’è un club che lo sta chiedendo

Come spiegato da Repubblica, la Fiorentina avrebbe preso informazioni su Moise Kean, giocatore in uscita dalla Juve già a gennaio dopo l’esplosione di Kenan Yildiz.

Il club viola non è contento del rendimento tenuto fin qui da Nzola e starebbe pensando proprio al classe 2000, che il club bianconero potrebbe cedere in prestito per liberare spazio in avanti.

