Il terzino brasiliano della Juventus Danilo ripercorre la cessione di Cristiano Ronaldo e le conseguenze che ha portato.

Danilo ha parlato a ESPN di Cristiano Ronaldo e della nazionale italiana. “È naturale che ci sia un impatto forte sulla squadra quando un giocatore con la qualità di Cristiano Ronaldo va via, a maggior ragione per come sono andate le cose visto che c’è stata incertezza fino all’ultimo giorno. Per noi era un punto di riferimento in campo e abbiamo dovuto fare a meno di lui“.

Cristiano Ronaldo

“L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali è stata una sorpresa, non me lo aspettavo, ho tanti compagni di squadra in azzurro e facevo il tifo per loro, mi è dispiaciuto. La mancata qualificazione dell’Italia dimostra cosa è oggi il calcio, la Macedonia si è presentata con il suo piano che evidentemente era ben costruito, bisogna rispettare la loro tattica perché ha funzionato, è sorprendente ma è così“.

