Spezia, Thiago Motta ha discusso in conferenza stampa in vista della sfida salvezza con Venezia. Le sue parole in conferenza.

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta parla in vista della partita contro il Venezia. Queste le sue parole: “C’è stata grande concentrazione, la prossima partita è sempre la più importante. Abbiamo preparato la gara con chi c’era, dalla nazionale sono tornati tutti e abbiamo un altro allenamento per prepararla al meglio. Ci aspettiamo il miglior Venezia possibile, come le altre squadre.”

Aggiunge: “Hanno dimostrato che hanno la capacità di fare un buon risultato, giocando bene. Sono una buona squadra, abbiamo grande rispetto per loro e vorremo affrontarli al massimo, con la consapevolezza che noi al nostro massimo potremo avere un risultato positivo.”

Parla poi di Gyasi: “Mi piace in tutti gli allenamenti che fa. Ha giocato a sinistra in difesa, in attacco, a centrocampo, punta. Il suo ruolo, quello che preferisce e in cui può esprimersi al meglio, lo conosco ma ha mentalità fisiche, tecniche e mentali per coprire tutti i ruoli.”

Conclude: “Lo fa convinto di poter fare la differenza, ed è una cosa a cui faccio molta attenzione. Vedremo se lo utilizzeremo a destra, a sinistra, in mezzo e se potrà dare il suo contributo alla fine anche partendo dalla panchina. È un ragazzo che individualmente pensa al collettivo, mi piace tanto.”

