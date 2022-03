Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato approfonditamente della situazione ai microfoni del club viola.

Il tecnico della Fiorentina, Italiano parla dello stato di forma della squadra in vista di Empoli: “Abbiamo tanti nazionali che rivedrò quasi tutti solo oggi. In tre giorni con la squadra al completo dovremo preparare questa partita importante a cui teniamo molto. Dopo le pause per le Nazionali a volte balbettiamo, quindi dovremo prepararla bene e ripartire col piede giusto.”

Su Empoli: “Fuori casa ha vinto tante partite, è una squadra pericolosa che attacca con tanti uomini. Quando iniziano a essere in giornata possono essere molto pericolosi, noi dobbiamo sfruttare il nostro pubblico. Questa squadra è in crescita, possiamo crescere ulteriormente e cercheremo di fare una grande partita.”

L’andata della partita: “Abbiamo sbagliato alcune occasioni nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo buttato via un risultato positivo che era meritato. Non dobbiamo commettere questi errori, ma rimanere concentrati e rispettare l’Empoli.”

Conclude sulla capienza massima: “Finalmente riavremo tutti i tifosi con noi. Questo stadio ti trascina, l’abbiamo dimostrato con il fatto che in casa abbiamo ottenuto tante vittorie e tanti punti. Cercheremo di dare loro tante soddisfazioni.”

