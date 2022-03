È stata assegnata la panchina d’oro della Serie A 2020/21, vittoria praticamente scontata ma che è stata più complicata del previsto.

Vince la panchina d’oro della stagione 2020/21 di Serie A, Antonio Conte che stacca di un solo punto Pioli. Conte commenta la vittoria della trentesima edizione: “Sono felice – ha rivelato il tecnico del Tottenham – perché si tratta di un premio datomi dai colleghi tecnici. Desidero condividere questo riconoscimento con lo staff e con i giocatori con cui ho condiviso il percorso della scorsa stagione all’Inter”.

Gabriele Gravina commenta così: “Congratulazioni ad Antonio Conte e a tutti i vincitori. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che si rinnova nel solco della nostra grande tradizione. In un calcio in continua evoluzione, auspico che questi grandi allenatori siano da sprone e da esempio per le nuove generazioni, soprattutto nel campo della formazione e dell’aggiornamento costante”.

La panchina d’argento è stata vinta da Alessio Dionisi per la vittoria della Serie B con l’Empoli.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG