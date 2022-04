Il difensore dell’Hellas Verona Nicolò Casale confessa chi sono i suoi idoli ed esprime un parere sulla lotta Scudetto.

Tuttomercatoweb.com ha intervistato Nicolò Casale che ha rivelato diverse curiosità sul suo tipo di difensore ideale. “Negli anni scorsi sono sempre stato affascinato da Bonucci. Per come impostava, soprattutto, da grande difensore. Adesso, in questa stagione, sono rimasto sorpreso da Skriniar: giocando a tre, come noi, è uno dei centrali più forti in Italia”.

“Fisicamente, tecnicamente, lo seguo molto. Riguardo lo Scudetto come rosa penso che l’Inter sia più forte, anche se questo è un campionato molto equilibrato. Il Milan è una grande squadra ma l’Inter ha qualcosa in più, anche se non vuol dir nulla: bastano due-tre gare che ti gira male e ti perdi“.

