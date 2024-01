Il capitano della Juve Danilo ha parlato della corsa allo scudetto, menzionando la rivalità con l’Inter, attualmente capolista

Ai microfoni di Sky Sport, il capitano della Juve Danilo carica l’ambiente bianconero in ottica scudetto, frizionando la rivalità con l’Inter.

SCUDETTO – «Nessuno in estate ci avrebbe considerato la vera rivale nerazzurra Secondo me la cosa più importante è che abbiamo avuto l’ambizione di fare cose importanti. Il lavoro di squadra, l’umiltà, questa è la forza di questo gruppo e dobbiamo continuare così».

AMBIZIONI – «Difficoltà inaspettate per chi guarda da fuori, sapevamo che sarebbe stata una gara diversa questa rispetto a quella giocata contro la Salernitana a Torino in Coppa Italia. La squadra ha lavorato bene, abbiamo avuto pazienza per trovare spazi, si sono difesi bene e loro coprivano bene, non era scontato trovare gli spazi, abbiamo trovato la forza di vincere come vuole la Juve.

Ci crediamo ad un sorpasso all’Inter o pensate alla CL come dice Allegri? Il mister ovviamente ha più esperienza di me. Noi abbiamo l’ambizione e il sogno di fare cose importanti, non guardiamo troppo lontano perché questo finora è quello che abbiamo fatto e ci siamo trovati bene. Sicuramente abbiamo un sogno e proviamo a raggiungere queste cose»

