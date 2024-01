Tiago Djalo alla fine ha preferito la Juve all’Inter, che l’ha seguito con interesse per la finestra di calciomercato: i dettagli

Il calciomercato dell’Inter perde una delle pedine seguite con maggiore interesse, Tiago Djalo. La Juve, infatti, è vicina a garantirsi il difensore del Lille per circa 3 milioni di euro più bonus, arrivando a un totale di 4-5 milioni.

Il portoghese, desideroso di tornare in Italia, ha aperto ai bianconeri senza una preferenza chiara per l’Inter. L’ostacolo principale era l’accordo con il Lille, che ha accettato una modesta compensazione di 3 milioni proposti da Giuntoli, con possibilità di una percentuale sulla rivendita. Djalo, inattivo da marzo per un infortunio al crociato, dovrebbe guadagnare 2 milioni di euro annui fino al 2028. Il trasferimento dipende dal suo recupero fisico.

L’articolo Calciomercato Inter, addio a Djalo: sarà della Juve e arriverà subito proviene da Inter News 24.

