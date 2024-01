Marelli è intervenuto su Salernitana-Juventus, ecco il particolare commento su una decisione arbitrale contestata dai granata

Continuano le polemiche per quanto avvenuto in Salernitana-Juventus e le presunte decisioni arbitrali che avrebbero favorito i bianconeri (impegnati nella sfida Scudetto con l’Inter). Dagli studi di DAZN però, Luca Marelli ha ammesso in maniera franca di non ricordare quanto accaduto prima del secondo giallo (dunque l’espulsione) al granta Maggiore. Ecco il suo commento.

FALLO PRIMA DEL SECONDO GIALLO A MAGGIORE? – «Sinceramente, glielo dico molto francamente, non ricordo quello che è successo prima. Non ci ho fatto caso, mi devo semplicemente fidare di quello che dice lei. Io sinceramente non me lo ricordo, prendo atto. Su Gatti, se prendiamo il fermo immagine sembra da espulsione. Episodio molto simile a Monza-Lecce, abbiamo anche ospitato Rocchi che ci ha spiegato che Baschirotto non era da rosso. I precedenti servono anche a questo, ad evitare che gli arbitri sbaglino di nuovo».

L’articolo Errore in Salernitana-Juve? Marelli: «Non ci ho fatto caso, l’arbitro…» proviene da Inter News 24.

