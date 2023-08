Danilo chef per un giorno, il divertente siparietto con Gatti: «Cosa vuoi? Pasta in bianco?». Ecco il VIDEO sui social

In occasione del set di ‘Ritratto di famiglia’, video girato dalla Juventus in collaborazione con Adidas, il capitano bianconero Danilo si è travestito in chef. Sui social, virale il divertente siparietto con Gatti.

PAROLE – «Gattone, guarda. Cosa vuoi? Pasta in bianco?»

