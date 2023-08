Rapid Vienna Fiorentina 1-0: esordio amaro nei preliminari di Conference League per i Viola. Ecco chi ha deciso il match

Inizia male l’avventura in Conference League per la Fiorentina. La sfida delle 19 all’Allianz Stadion di Vienna è terminata 1-0 per i padroni di casa.

Decide per il Rapid Vienna il rigore firmato da Grull al 34′. Il ritorno a Firenze sarà decisivo per futuro della stagione europea dei Viola

