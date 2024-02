Danilo su Buffon: «Buffon è stato un giocatore che ho sempre ammirato molto, ma dopo averlo visto da vicino…». Le parole

Ai microfoni di TNT Sports, Danilo ha parlato della bandiera della Juve Gigi Buffon. Ecco le sue parole.

BUFFON – «Buffon è stato un giocatore che ho sempre ammirato molto, ma dopo averlo visto da vicino, dopo averlo avuto nel mio quotidiano, posso dire che è il mio grande idolo nel calcio. E’ la persona con cui mi identifico per quanto lavora duramente, per quanto è umile, per quanto cerchi di condurre una vita normale nonostante sia stato un uomo di calcio impareggiabile. Era un giocatore che dava molta energia, molto vigore, molta “grinta” come diciamo qui in Italia. Quando parlava aveva già un’energia e un’aura diversa».

