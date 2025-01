Danilo: la dichiarazione shock dell’agente sulla Juventus e Thiago Motta

Lo sfogo dell’agente di Danilo sui social accende ulteriormente la polemica con la Juventus. Giuntoli nel mirino.

La vicenda tra Danilo, ex capitano della Juventus, e il club bianconero continua a suscitare polemiche. Durante una conferenza stampa, l’allenatore della Juventus Thiago Motta ha commentato la situazione del difensore brasiliano in modo deciso, ribadendo: “Può partire, siamo stati chiari: è una decisione presa per il bene di tutti compreso il suo”. Tuttavia, ciò che sembrava essere una separazione pianificata ha preso una piega inaspettata con lo sfogo pubblico di Bruno Misorelli, storico agente di Danilo.

L’accusa su X e le conseguenze

Misorelli ha risposto a un post su X (ex Twitter), che riportava un aggiornamento sul mercato del difensore, con parole che hanno sollevato un polverone: “Giuntoli sta preparando anche l’uscita di Motta!”. Sebbene il commento sia stato cancellato poco dopo, il messaggio è apparso come un’accusa diretta al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, attribuendogli la responsabilità di tensioni non solo con Danilo, ma anche con lo stesso allenatore Thiago Motta. Secondo quanto riportato da SportMediaset.it

Lo sfogo di Misorelli è arrivato in un momento in cui i rapporti tra Danilo e la Juventus sembrano essere ormai compromessi. Il difensore ha giocato solo 809 minuti in questa stagione sotto la gestione di Thiago Motta, un dato che riflette un utilizzo limitato e che ha contribuito a far emergere il malcontento. Il commento “Sì, sta preparando anche l’uscita di Motta!” ha scatenato le interpretazioni dei tifosi, molti dei quali lo hanno letto come un segnale di una frattura ormai insanabile tra tutte le parti coinvolte.

Con la risoluzione del contratto ormai imminente, Danilo si prepara a un trasferimento al Napoli a titolo gratuito. La storia si avvia verso una conclusione amara, priva di saluti pubblici o riconciliazioni.

Un addio amaro per Danilo alla Juventus

La vicenda tra Danilo e la Juventus sembra destinata a chiudersi nel peggiore dei modi. Lo sfogo social del suo agente ha reso evidente la profondità delle tensioni tra l’ex capitano bianconero e il club. Allo stesso tempo, il coinvolgimento indiretto di Thiago Motta nella polemica sottolinea il clima di conflitto interno. Ora, per Danilo, si apre una nuova pagina lontano da Torino, ma il caso lascia dietro di sé strascichi che difficilmente saranno dimenticati.