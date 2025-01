Juventus-Torino: probabili formazioni, orario e diretta TV

Le probabili formazioni del derby Juventus-Torino, in programma sabato 11 gennaio alle 18:00. Informazioni su orario, diretta TV e streaming.

Il derby della Mole tra Juventus e Torino è fissato per oggi 11 gennaio 2025 alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le squadre cercano una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

Le probabili formazioni di Juventus e Torino

Per il Torino, il tecnico Paolo Vanoli potrebbe optare per un 3-5-2. Milinkovic-Savic dovrebbe difendere i pali, con una difesa a tre composta da Vojvoda, Maripan e Masina. A centrocampo, gli esterni Lazaro e Sosa affiancheranno i centrali Ilic, Linetty e Vlasic. In attacco, il tandem offensivo potrebbe essere formato da Karamoh e Adams.

Gravi le assenze nei bianconeri: Dusan Vlahovic, Chico Conceicao, Milik, Bremer, Cabal, Cambiaso non al meglio ma convocato e Locatelli squalificato. Oltre Danilo fuori rosa.

L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, dovrebbe schierare un modulo 4-2-3-1. In porta, Di Gregorio è favorito. La linea difensiva a quattro potrebbe vedere Savona e McKennie come terzini, con Gatti e Kalulu al centro. A centrocampo, la coppia formata da Thuram e Koopmeiners avrà il compito di gestire le operazioni. Sulla trequarti, spazio a Yildiz, Douglas Luiz e Mbangula, a supporto dell’unica punta Nico Gonzalez.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il derby sarà trasmesso in diretta su DAZN, accessibile tramite app su dispositivi mobili e Smart TV. Inoltre, per gli abbonati Sky, la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su SkyGo e NOW.

La Juventus arriva a questo incontro dopo l’eliminazione in Supercoppa Italiana, mentre il Torino è reduce da due pareggi consecutivi in campionato contro Udinese (2-2) e Parma (0-0). Entrambe le squadre sono determinate a ottenere un risultato positivo in questo importante appuntamento cittadino.