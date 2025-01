Juventus punta su un big del Chelsea per la difesa

La Juventus cerca di rafforzare la difesa con Axel Disasi del Chelsea. I dettagli dell’interesse bianconero per il difensore francese.

La Juventus è attivamente impegnata nel mercato invernale alla ricerca di un difensore centrale per sopperire alle assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal, entrambi fuori per infortunio. Tra i nomi valutati dalla dirigenza bianconera emerge quello di Axel Disasi, attualmente in forza al Chelsea.

Chi è Axel Disasi?

Axel Disasi è un difensore francese classe 1998, alto 1,90 m, noto per la sua forza fisica e versatilità, capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino destro. Trasferitosi al Chelsea nel 2023 dal Monaco per circa 45 milioni di euro, Disasi ha trovato poco spazio sotto la guida di Enzo Maresca, totalizzando solo 14 presenze nella stagione 2024/2025, di cui 4 in Premier League e 6 in Conference League.

La situazione al Chelsea

Nonostante l’investimento significativo, Disasi è scivolato nelle gerarchie del Chelsea, complice la concorrenza interna e alcune prestazioni non all’altezza delle aspettative. La sua limitata presenza in campo potrebbe favorire una sua partenza già a gennaio, con il club londinese disposto a valutare offerte, soprattutto in considerazione delle esigenze finanziarie e di rosa.

L’interesse della Juventus

La Juventus ha manifestato un interesse concreto per Disasi, avviando contatti preliminari con il Chelsea per sondare la fattibilità dell’operazione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa, e il profilo di Disasi, per età, caratteristiche tecniche e fisiche, risulta particolarmente gradito. La formula preferita dai bianconeri sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di contenere i costi immediati e valutare l’adattamento del giocatore al calcio italiano.

Oltre alla Juventus, anche altre squadre europee, come il Bayern Monaco e il Newcastle, hanno mostrato interesse per Disasi, rendendo la trattativa potenzialmente complessa. Parallelamente, la Juventus continua a monitorare altri profili, tra cui Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord, per assicurarsi un rinforzo adeguato nel reparto arretrato.

L’eventuale arrivo di Axel Disasi rappresenterebbe un innesto di qualità per la difesa bianconera, apportando fisicità e versatilità. Tuttavia, la riuscita dell’operazione dipenderà da diversi fattori, tra cui le richieste economiche del Chelsea, la volontà del giocatore e la concorrenza di altri club. La Juventus dovrà muoversi con tempestività e decisione per assicurarsi le prestazioni del difensore francese e rafforzare una retroguardia attualmente in difficoltà.