Juventus, ecco il dodicesimo pareggio: il derby della Mole finisce 1 a 1

Il derby della Mole si è concluso con un pareggio 1-1 all’Olimpico di Torino. Nonostante una serie di vittorie consecutive, la Juventus non è riuscita a imporsi contro un tenace Torino, in una partita che ha visto momenti di brillante gioco offensivo e intense battaglie tattiche. Da una magia di Kenan Yildiz a un risveglio agonistico del Toro, il match ha tenuto gli spettatori incollati fino all’ultimo fischio, lasciando il risultato finale aperto e senza un vero padrone del campo. Dodicesimo pareggio in Serie A per i bianconeri, in una stagione dove le difficoltà sembrano non poter finire mai.

Primo tempo nel segno di Yildiz

Il derby, disputato all’Olimpico di Torino, ha offerto un primo tempo di alto livello, con la Juventus che ha iniziato con un’azione da manuale. Al 8′ minuto, Kenan Yildiz ha acceso gli animi con un gol spettacolare: dribbling stretto su due avversari e un sinistro imprendibile che ha battuto Milinkovic-Savic sul primo palo. La sua rete ha non solo illuminato la serata, ma ha dato ai bianconeri il controllo temporaneo del match, mostrando una superiorità tecnica e tattica nei minuti che hanno seguito.

Il Torino, tuttavia, non si è lasciato intimidire e ha risposto con azioni incisive, grazie alle spinte di Vlasic e Karamoh, ben supportati da Lazaro e Sosa sulle fasce. Un momento chiave si è verificato al 14′, quando Linetty ha avuto una grande opportunità di pareggiare, ma il suo tentativo è finito alto. Al 20′, la Juventus ha avuto un gol di Nico Gonzalez annullato per fuorigioco, su assist di Mbangula, mantenendo così la tensione alta.

Verso la fine del primo tempo, il Torino ha intensificato i suoi sforzi e al 46′, Karamoh ha creato spazio sulla sinistra per servire Vlasic, che con un potente sinistro ha trovato il pareggio. Il gol ha mandato le squadre negli spogliatoi sull’1-1, lasciando il risultato completamente aperto per la ripresa.

Un secondo tempo difficile per i bianconeri

Ripartiti con nuovo vigore, i granata hanno messo subito in difficoltà la difesa bianconera. Maripan ha avuto un’ottima occasione al 52′ con un tentativo acrobatico, parato da Di Gregorio. Karamoh ha continuato a essere una spina nel fianco per la Juventus, con un tiro che ha sfiorato il gol al 54′. Il Torino ha mantenuto una pressione costante, evidenziata dall’ottenimento dell’ottavo corner al 51′.

La Juventus, per parte sua, non è stata a guardare e ha ritrovato il proprio ritmo man mano che il tempo avanzava. Yildiz si è nuovamente distinto al 63′, con un destro potente che ha sfiorato la traversa. Koopmeiners ha provato a sorprendere Milinkovic-Savic con un tiro dalla distanza al 66′, ma il portiere ha risposto presente.

Nel finale, la Juventus ha aumentato il proprio forcing, cercando disperatamente il gol della vittoria. Mbangula ha messo in difficoltà la difesa del Torino con un cross per Nico Gonzalez al 75′, ma ancora una volta Milinkovic-Savic è stato decisivo. Weah, entrato al 76′, ha impegnato il portiere granata due minuti dopo, senza successo.

Il Torino ha controbattuto con tentativi di Njie, e Cambiaso ci prova nei minuti finali, ma senza alterare il risultato. Il derby si è così concluso con un pareggio, 1-1, riflettendo un incontro equilibrato e combattuto che non ha trovato un padrone.