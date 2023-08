Capitan Danilo, su Instagram, ha così commentato il pareggio della Juve contro il Bologna.

IL MESSAGGIO – «Non dovremmo mai accontentarci di un pareggio in casa contro qualsiasi avversario, ma il carattere della squadra e il modo in cui abbiamo cercato di raggiungere la vittoria fino alla fine indicano quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento per l’intera stagione! Forza @juventus!».

The post Danilo: «Mai accontentarci di un pari, ma questo è l’atteggiamento da Juve» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG