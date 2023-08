Como Juventus Women amichevole: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match dello Stadio Ferruccio di Seregno

inviato allo Stadio Ferruccio di Seregno – Seconda amichevole estiva per la Juventus Women che fa visita al Como. Altri minuti da mettere nelle gambe in vista dell’esordio stagionale in Women’s Champions League.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Como Juventus Women 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 19.30

Migliore in campo Juventus Women

A conclusione del match

Como Juventus Women 0-0: risultato e tabellino

In attesa dele formazioni ufficiali

Como Juventus Women: il pre partita

In attesa di aggiornamenti

The post Como Juventus Women amichevole LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG