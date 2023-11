Il difensore dell’Inter Matteo Darmian ha parlato a DAZN dopo il successo di Bergamo con l’Atalanta

«Ogni tanto in allenamento proviamo diverse soluzioni, in quel momento ho visto che c’era lo spazio. Ho visto che era lunga ma ho fatto il massimo per cercare di arrivare prima, siamo riusciti a sbloccare una partita complicata. Giocare in un club importante come l’Inter è sempre un piacere, è normale che ci sia tanta concorrenza, ci sono tante partite e vogliamo andare avanti in tutte le competizioni».

IMPIEGO – «Ci sarà spazio per tutti, io cerco di mettermi a disposizione e migliorare, mi fa piacere avere la fiducia di tutti che sicuramente mi aiuta. Le rivali sono tutte forti e attrezzate, noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo sulla strada giusta e siamo partiti bene, abbiamo lasciato qualche punto in partite che andavano gestite meglio. Sarà il campo e quello che faremo a dare il verdetto finale. Con la Juventus sarà una grande sfida, adesso ci concentriamo a quella di martedì che è importante per la qualificazione, da domani si pensa a Salisburgo»

