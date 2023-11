Matteo Darmian ha parlato a Inter TV dopo il successo dei nerazzurri contro l’Atalanta di Gasperini: le dichiarazioniD

Darmian ha parlato a Inter TV dopo il successo dell’Inter contro l’Atalanta:

«Sapevamo che era una partita molto complicata, venire qua non è semplice. Penso che tutte le squadre faranno fatica a portare via punti da qua. Oggi Calha mi ha messo una palla bellissima sul rigore, sapevo che poteva essere un’occasione importante per sbloccare la partita. Abbiamo portato a casa tre punti importanti».

«Non era facile, era un momento delicato della partita dopo aver preso il 2-1. Siamo sempre stati tranquilli, sapevamo che dovevamo soffrire. Così si portano a casa punti importanti per la nostra classifica»

