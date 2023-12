Le dichiarazioni a Inter TV di Matteo Darmian dopo il match di Champions League disputato contro il Real Sociedad

Ai microfoni di Inter TV, l’attuale capitano dell’Inter Matteo Darmian (oggi lo era vista la panchina di Lautaro) ha parlato così dopo la partita contro il Real Sociedad.

FASCIA DI CAPITANO – «È un grande orgoglio aver potuto indossare la fascia, anche se il capitano è Lautaro. Quando giochi in un club come l’Inter è un grande orgoglio e vuoi sempre raggiungere certi obiettivi. Loro pressavano molto bene, hanno un grande ritmo. Noi abbiamo ribattuto colpo su colpo ma purtroppo non siamo riusciti a sbloccare la partita. È arrivato un pareggio che non ci permette di arrivare primi, ma noi comunque guardiamo avanti con ottimismo»

GUARDARE AVANTI – «Dobbiamo guardare avanti in maniera positiva, giocheremo fino all’ultimo minuto per andare avanti in Champions, anche le altre non saranno contente di affrontarci»

L’articolo Darmian a Inter TV: «Orgoglioso di essere capitano. Guardiamo avanti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG