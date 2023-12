I nerazzurri non riescono ad avere la meglio della Real Sociedad e si devono accontentare del secondo posto nel girone; ecco le pagelle.

SOMMER 6: fondamentali le sue abilità nella costruzione dal basso, per nulla impegnato tra i pali.

DARMIAN 6,5: aiuta Acerbi in marcatura su Sadiq, sempre ordinato, a fine gara si concede anche un sombrero su un avversario.

ACERBI 6,5: Sadiq è alto ma anche molto veloce e quindi lui ha bisogno di tutto il suo bagaglio di esperienze per fronteggiarlo. Non è raro vederlo in attacco.

CARLOS AUGUSTO 6: respinge un tiro violento di Merino ed in generale sbaglia pochissimo in difesa, e pensare che non sarebbe il suo ruolo.

CUADRADO 6: costretto dall’atteggiamento degli avversari a giocare molto più basso di quanto lo voglia Inzaghi, dimostra comunque di non essere molto in forma. Rischia di regalare una bella palla agli avversari alla mezz’ora del primo tempo. Cresce col passare del tempo e fa vedere qualche dribbling dei suoi.

FRATTESI 5,5: in ombra per gran parte del match ma l’impegno non manca mai, corre tantissimo.

CALHANOGLU 6: impeccabile in fase difensiva, poco presente in fase offensiva. (Dall’82’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 6,5: è pericoloso ogni qualvolta si fa vedere in avanti. (Dal 65’ BARELLA 6: non riesce ad incidere quanto vorrebbe).

DIMARCO 5,5: ci prova di sinistro allo scadere del primo tempo ma Remiro glielo blocca. In generale non è stato brillantissimo. (Dal 77’ BASTONI s. v.).

ALEXIS SANCHEZ 5,5: cerca di coprire le linee di passaggio degli avversari ma soffre la fisicità dei difensori avversari ed il metro arbitrale permissivo quando riceve il pallone. (Dal 65’ LAUTARO MARTINEZ 6: ci prova ma non riesce a segnare).

THURAM 6,5: con un grande scatto fa ammonire Zubeldia in una delle poche occasioni che ha in avvio, i suoi allunghi sono un’arma non indifferente contro questa Real Sociedad. (Dal 65’ ARNAUTOVIC 5,5: prova a contendere tutti i palloni aerei che gravitano dalle sue parti ma è poco nel vivo del gioco).

INZAGHI 6: le scelte di oggi chiariscono che l’obiettivo primario è il campionato. Si è scelto di non usare tutte le energie per conquistare il primo posto nel girone.

