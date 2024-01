Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, si è espresso così dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio

Al termine di Inter Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana, Matteo Darmian ha parlato così ai microfoni di Mediaset.

SUL MATCH – «Abbiamo fatto un’ottima partita, siamo scesi in campo con la giusta convinzione. Lazio squadra di qualità. Abbiamo meritato la vittoria e la finale».

LA FINALE CON IL NAPOLI – «Vincere aiuta a vincere, farlo in questo modo aiuta. Siamo convinti di ciò che facciamo ma sarà una partita difficile contro un avversario tosto. Una squadra da temere, sicuramente la rispetteremo. Cercheremo di scendere in campo con la voglia di portare a casa il trofeo».

SUI CAMBI DI GIOCO E LA PREPARAZIONE ALLA PARTITA – «Sapevamo che una linea a 4 stringe molto, sapevamo che potevamo metterli in difficoltà sugli esterni, allargando il gioco. L’abbiamo preparata in pochi giorni da quando siamo qua, ma abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo provato».

L'articolo Darmian a Mediaset: «Abbiamo meritato la Finale, vogliamo portare a casa il trofeo» proviene da Inter News 24.

