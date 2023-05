Matteo Darmian ha rilasciato una dichiarazione dopo la vittoria dell’Inter con la Roma, guardando a mercoledì e al match di Champions col Milan

Matteo Darmian ha commentato il momento nettamente positivo dell’Inter, che ha conquistato all’Olimpico la quarta vittoria consecutiva. Con la testa già all’euroderby della semifinale di Champions League di mercoledì col Milan, il giocatore parla così a DAZN:

INTER– «Sicuramente adesso stiamo bene. Abbiamo a disposizione quasi tutti, stiamo attraversando un buon momento e dobbiamo continuare così. Ci aspettano quattro partite di campionato, due di Champions e una di Coppa Italia: siamo pronti per affrontarle. L’uno contro uno con Leao? Siamo pronti. Prepareremo la partita nel migliore dei modi».

MILAN– «Sappiamo che il Milan non è solo Leao, dovremo fare una partita molto attenta di reparto in fase difensiva per poter fermare tutti. Io al Milan devo tantissimo perché mi hanno fatto crescere come persona e giocatore, ma ora sono un calciatore dell’Inter e darò il massimo per questa maglia e questa società».

RUOLO– «Ultimamente sto giocando più da terzo, ma sicuramente sento la fiducia dei compagni e dello staff. Mi spinge a dare il massimo sia da quinto che da terzo. Cerco in settimana di migliorare e farmi trovare pronto. Giocare quinto può portare qualche gol in più magari. Oggi anche terzo ruolo? Non si vedeva il tabellone, pensavo dovessi uscire io, poi mi sono spostato a sinistra»

