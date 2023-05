Ai microrfoni di DAZN Simone Inzaghi parla dopo la vittoria dell’Inter contro la Roma, guardando alla sfida di Champions col Milan

Simone Inzaghi ha ancora diversi dubbi sulla formazione titolare dell’Inter da schierare mercoledì nell’euroderby di Champions col Milan. Molto dipenderà, naturalmente, dalle condizioni dei giocatori in questi giorni:

MILAN INTER– «È una sfida in 180 minuti, in questi anni ne abbiamo giocate tante e sappiamo di dover ragionare su questo. Ci saranno momenti in cui si dovrà soffrire tutti insieme. Sarà un derby aperto, per quanto riguarda formazioni e ballottaggi uno può avere delle idee in testa ma poi a 72 ore dalla gara vede cose che gliele fanno cambiare»

