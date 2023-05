Gianluca Di Marzio a Sky Sport commenta la vittoria dell’Inter contro la Roma, facendo una riflessione sul futuro di Inzaghi

Ecco le parole con cui Gianluca Di Marzio parla dell’Inter e della vittoria conseguita in casa della Roma:

INTER E INZAGHI- «Se dovesse arrivare quarto o anche in finale di CL, come fai a non confermarlo? Si sparano sentenze prima del dovuto, fra giornalisti e tifosi, e i bilanci si dovrebbero fare quando si è arrivati alla fine della lotta per certi obiettivi»

LUKAKU– «L’Inter dopo la sconfitta col Monza ha fatto registrare 4 vittorie, 16 gol segnati e 1 gol subito. E negli scontri diretti è quasi infallibile se si pensa anche alle Coppe. Lukaku che si sblocca quando viene messo in discussione? Credo che sia stata una questione fisica perché non era riuscito ad essere continuo, ora sta meglio. Infortunio Leao? Il giocatore si sente tranquillo, è positivo, non c’è un allarme rispetto alla partita con l’Inter: c’è cautela ma ottimismo»

L’articolo Di Marzio: «Su Inzaghi si è parlato troppo, e prima. Lukaku e Leao…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG