Andrea Stramaccioni s’inchina all’Inter per la vittoria contro la Roma, levando un plauso all’operato di Inzaghi sulla panchina nerazzurra

Dagli studi di DAZN dopo la vittoria contro la Roma, anche Andrea Stramaccioni elogia Inzaghi e il lavoro che sta facendo all’Inter:

INTER- «Io credo che la Roma abbia fatto la partita che poteva fare contro probabilmente la squadra più in forma del campionato. L’Inter in questo momento è in uno stato mentale e fisico ottimale come Marotta ci ha confermato prima della partita. Alla fine è stata condannata da due episodi, due errori individuali. Ha fatto la sua partita. Non ricordo una squadra che giochi Lukaku o Dzeko abbia questa qualità in panchina per cambiare la partita. La sensazione è che l’Inter abbia vissuto un momento di grande nervosismo. In uno spogliatoio di grande personalità accade, ma va dato il merito a Inzaghi. Ha dato un’altra chance a Correa, Darmian ha giocato in cinque ruoli. Non c’è un pronostico per Milan-Inter, dopo la prima gara ci potrebbe essere una sensazione. Se l’Euroderby perdesse Leao potrebbero cambiare gli equilibri. Per Calhanoglu c’è l’effetto derby, Barella è intoccabile e Mkhitaryan sta bene».

L’articolo Stramaccioni: «Inter squadra più in forma, merito di Inzaghi» proviene da Inter News 24.

