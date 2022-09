L’esterno dell’Inter Matteo Darmian ha provato a cogliere cosa non è andato nella squadra nel derby di ieri.

Matteo Darmian ha analizzato il derby perso col Milan ai microfoni di InterTv. “Sicuramente dopo il vantaggio potevamo gestire meglio la partita. Siamo andati un po’ in difficoltà e abbiamo concesso due gol evitabili, poi c’è stato lo spirito per provare a riprenderla, ma non ci siamo riusciti”.

“Sicuramente dobbiamo riacquisire lo spirito di non prendere gol a tutti i costi. Sappiamo che anche i piccoli dettagli possono fare la differenza soprattutto nelle grandi partite. Avremo pochi giorni per preparare la partita col Bayern Monaco, ma inizia la Champions e vogliamo partire bene. Affrontiamo una squadra fortissima, ma in casa nostra con il nostro pubblico proveremo a fare una buona prestazione”.

