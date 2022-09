Il difensore della Lazio Patric non fa drammi per la sconfitta contro il Napoli e dice di trovarsi molto bene col compagno di reparto Romagnoli.

Patric resta ottimista nonostante la sconfitta subita in rimonta per mano del Napoli, ecco le sue parole a Lazio Style Radio. “Questa sconfitta non deve toglierci certezze. Venivamo anche da un pareggio amaro. Abbiamo avuto un po’ di episodi contro, non serve solo giocare bene per vincere”.

Alessio Romagnoli

“Il nostro inizio di stagione comunque è positivo, peccato per oggi ma ora guardiamo avanti: giocheremo ogni tre giorni e non possiamo pensare troppo. Sono qui da otto anni e ogni anno cerco di crescere ed aiutare la Lazio. Ormai sono un laziale in più, voglio portare questa squadra in alto. Alessio Romagnoli è un ragazzo eccezionale: umile e con tanta voglia di lavorare. Una sorpresa come persona e come calciatore. Con lui mi trovo bene nei movimenti, siamo simili e facciamo le cose allo stesso ritmo”.

