Il jolly difensivo dell’Inter Matteo Darmian ha anticipato i temi del match di domani sera di Champions League.

Matteo Darmian ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro la Real Sociedad e del suo momento. “Rispetto alla passata stagione non è cambiato granché. Cerchiamo di lavorare sempre nel migliore dei modi, di scendere in campo con la giusta determinazione per portare a casa la vittoria. L’anno scorso in campionato non abbiamo avuto continuità e quest’anno stiamo cercando di non ripetere quell’errore”.

L’avversario

“Lo sapevamo già prima dell’inizio del girone quanto fosse difficile affrontare la Real Sociedad. E’ forte, con grande organizzazione, ritmo e qualità. Lo ha dimostrato non solo all’andata, sono qualificati con merito. Sono forti, noi cercheremo di portare a casa vittoria e primo posto. Domani scenderemo in campo come abbiamo sempre fatto, cercando di portare a casa la vittoria. Non sarà facile, l’avversario ha grandi qualità, ma metteremo il giusto atteggiamento”.

Matteo Darmian

I miglioramenti

“Abbiamo cercato di imparare dagli errori commessi. Siamo un grande gruppo, lo stiamo dimostrando in questa prima parte di stagione, ma è ancora lunga e dobbiamo continuare così”.

Il suo momento personale

“Segreti particolari non ce ne sono, non so se sia il miglior momento. Di sicuro mi fa piacere avere la fiducia da parte di tutti, questa cosa mi spinge a dare sempre di più e cercare di migliorarmi. Quando il mister decide di farmi giocare voglio fare del mio meglio e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

Su Bisseck

“Ha grandi qualità, è giovane e ha margini di miglioramento. Abbiamo cercato di farlo sentire a casa, veniva da una esperienza e cultura diversa. Si è messo subito a disposizione, ha voglia di migliorare. Ben vengano questi tipi di giocatori”.

L'articolo Darmian: "L'anno scorso mancava continuità, Bisseck ha grandi qualità, domani cercheremo la vittoria" proviene da Notizie Inter.

