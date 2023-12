Le parole di Francesco Graziani, ex attaccante e allenatore, sulle prestazioni di Federico Gatti con la Juve

Ciccio Graziani ha parlato a Campioni del Mondo su Rai Radio2 della Juventus e della lotta scudetto.

GATTI – «È un giocatore che ha grande umiltà e determinazione. Nel gioco aereo mi ricorda Horst Hrubesch, ex attaccante dell’Amburgo degli Anni ‘70-‘80. Quando va a saltare è sempre un pericolo, ha una grande elevazione. Erede di Chiellini? No, somiglia più a Barzagli. Gatti è spigoloso, imprevedibile. Con Bremer, Danilo e Rugani forma la retroguardia più temibile nel gioco aereo della Serie A».



SCUDETTO – «Gli impegni infrasettimanali incidono sul campionato. Ad oggi credo che la Juventus abbia qualche vantaggio rispetto all’Inter, non giocando le coppe».

