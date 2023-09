I nerazzurri sono pronti a scendere in campo contro i toscani ed il jolly italiano giocherà come quinto.

L’Inter è pronta a difendere il primato in classifica e cercherà di allungare nuovamente sulle rivali. Il Milan ha vinto mentre la Juventus ha perso 4-2 col Sassuolo.

La partita

Il compito dei nerazzurri non sarà semplice nonostante l’Empoli sia ultimo in classifica a 0 punti con 0 goal realizzati; c’è un 7-0 con la Roma da riscattare. Gli azzurri avranno la spinta del loro pubblico e qualche motivazione extra dettata dal cambio di allenatore ma gli uomini di Inzaghi cercheranno di non tenerne conto. Matteo Darmian tornerà ad occupare la posizione di esterno a tutta fascia per l’occasione dopo che nelle ultime stagioni è stato utilizzato prevalentemente come braccetto della difesa a 3. In quella posizione oggi c’è Pavard mentre Dumfries meritava un po’ di riposo; proprio l’ex Torino è stato intervistato da InterTv.

Matteo Darmian

Le dichiarazioni

“Se il cambio allenatore sulla panchina dell’Empoli inciderà sulla partita Loro saranno sicuramente determinati a fare bene, non sono partiti nel migliore dei modi in campionato. Sappiamo l’importanza della partita, ci faremo trovare pronti perché vogliamo portare a casa i tre punti. Ci metteremo grande attenzione e volontà di portare a casa la vittoria. Gestire le energie? Non dobbiamo pensare a risparmiarci ma a dare tutto, tutti noi stessi. Dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti”.

L’articolo Darmian: “L’Empoli sarà determinato ma ci faremo trovare pronti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG