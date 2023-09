Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato nel pre partita del match contro l’Inter. Le dichiarazioni

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato a Sky Sport nel pre patita della gara contro l’Inter.

PAROLE – «I primi giorni sono andati bene, come auspicavo che andasse. I ragazzi hanno voglia di fare, sono stati scelti anche per l’aspetto del carattere. Sono giovani, in grande maggioranza: è terreno fertile e penso che si possa seminare bene. Ripeto quello che ho detto ai miei ragazzi: a fine partita vorrei che ci fosse la conferma di un confronto che vogliamo avere, e basta. Spesso il risultato è figlio di queste situazioni e il desiderio è quello di confrontarsi con una squadra molto più attrezzata di noi. Vogliamo darci una misura, i calciatori nei confronti degli avversari, io nei confronti di Inzaghi, la società nei confronti di una grande società come l’Inter. Siamo all’inizio, sono passate quattro partite. C’è tutto il tempo per fare: è evidente che bisogna fare in fretta e questa è un’incombenza che abbiamo e che grava anche sulle mie spalle. Tutti abbiamo bisogno di tempo per esprimere il proprio pensiero, quello che conta è il pensiero dell’allenatore al quale tutti si devono rivolgere».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG