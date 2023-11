Matteo Darmian e l’Inter sono pronti a continuare l’avventura insieme: novità importanti sul rinnovo del difensore nerazzurro

Come riporta Tuttosport, ci sarebbe una fumata bianca in arrivo per il rinnovo di Matteo Darmian con l’Inter.

Le ottime prestazioni del difensore hanno difatti portato l’Inter a decidere per un prolungamento fino al 2025, attivando la clausola unilaterale di rinnovo annuale.

L’articolo Darmian pronto a scegliere ancora l’Inter: fumata bianca in arrivo proviene da Inter News 24.

