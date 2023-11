Luca Marchegiani si è espresso sul cammino in campionato di Inter e Juventus, club non paragonabili: le sue parole

L’ex portiere Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, pone l’accento sul percorso in Serie A di Inter e Juve.

LE PAROLE– «Non penso che la Juventus abbia una rosa per vincere lo scudetto in questo momento, non è paragonabile alla rosa dell’Inter. Massimiliano Allegri un po’ ci gioca quando dice che l’obiettivo della sua squadra è quello di qualificarsi alla prossima Champions League, però al 90% ci crede. Il paragone con l’Inter in questo momento non c’è, almeno fino ad oggi. Poi non so a gennaio quale sarà la situazione».

L’articolo Marchegiani: «Non si può paragonare la Juve all’Inter, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

