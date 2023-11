Leonardo Pavoletti ha rilasciato un’intervista in cui rivela i suoi piani per il futuro e parla anche delle big in Serie A, tra cui l’Inter

Il capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato all’ultimo numero della rivista della società sarda, raccontando anche cosa pensa dell’Inter e delle altre big di Serie A.

LE PAROLE- «Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina, Roma si sono rivelate con una cilindrata superiore, anche se pure in quelle circostanze gli errori erano risultati fatali. Dobbiamo lavorare per limarli, altrimenti in Serie A vieni punito. E si e visto anche col Frosinone, prima della rimonta».

L’INTERVISTA INTEGRALE

L’articolo Pavoletti elogia l’Inter: «Ha una cilindrata superiore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG