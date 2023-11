Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Benjamin Pavard dopo l’infortunio nel match di campionato tra Atalanta e Inter

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il primo a crederein un veloce e felice recupero di Benjamin Pavard tra le fila dell’Inter è…Pavard.

Il francese, con un sorriso ben stampato in volto, ribadisce che tornerà presto in campo, e che ha avuto paura solo nel momento in cui ha visto la rotula uscire fuori.

PAVARD – Simone Inzaghi e tutto il club aspettano con apprensione l’ultimo test medico: nella migliore delle ipotesi lo stop sarà comunque di un mese e mezzo, ma già i primi accertamenti sono serviti ad escludere un intervento chirurgico. E non è poco: niente problemi ai legamenti crociati e collaterali.

Nella diagnosi generale si balla ancora tra una più blanda sublussazione e una più dura lussazione: dipende se sarà “parziale” o “completo” il distacco dell’articolazione tra femore e rotula. In ognuno dei due casi, si dovrebbe comunque puntare su una normale (e paziente) terapia conservativa.

Del lungo recupero, un intervallo di tempo teoricamente compreso tra 6 e 8 settimane, ha parlato lo staff medico ieri ad Appiano, riunito proprio per discutere della situazione con Benji: durante la nuova visita si è cercato di capire quanto stabile fosse la rotula dopo una notte. Lo è abbastanza.

L’articolo Pavard e Inter, quanto starà fuori il difensore? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG