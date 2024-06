L’esterno dell’Inter Matteo Darmian sostiene che il rendimento degli interisti in nazionale non sia influenzato dal modulo con la difesa a 4.

L’Italia deve reagire immediatamente alla batosta subita contro la Spagna e domani c’è la sfida decisiva contro la Croazia dell’ex Inter Marcelo Brozovic. Il gruppo di nerazzurri presenti all’Europeo non sta andando benissimo, di questo ed altro ha parlato Matteo Darmian in conferenza stampa. “Stiamo bene, ci prepareremo ad affrontare la partita con la giusta voglia e determinazione. Vogliamo portare a casa un risultato importante. Cercheremo di fare la nostra partita, mettendo in campo le nostre qualità”.

L’avversario

“La Croazia è molto forte, ha grande esperienza. Brozovic non in forma come all’Inter? Non c’è solo Brozovic, ma tanti giocatori di qualità. Potremo metterli in difficoltà. Dobbiamo essere equilibrati e trasformare la rabbia in energia positiva”.

Marcelo Brozovic

L’incidenza del forfait di Acerbi

“Non mi ha penalizzato l’assenza di Acerbi, perché le scelte spettano al mister e noi siamo a disposizione, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. E’ normale che un giocatore come Francesco, per le qualità che ha, possa far comodo. Ma ci sono altrettanti ragazzi pronti a sostituirlo e a dimostrare di poterci stare in questa Nazionale”.

L’Italia non gioca a 3 come l’Inter

“Non credo sia un problema. Tutti i miei compagni hanno qualità importanti, quindi non conta tanto il modulo rispetto a come giochiamo nel club. Conta ciò che ci chiede il mister. Proviamo a mettere in campo ciò che lui ci chiede”.

L’articolo Darmian: “Stiamo bene, la Croazia non è solo Brozovic, Acerbi poteva farci comodo ma chi c’è può sostituirlo alla grande” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG