Il tecnico del Lecce ha parlato del match di domani contro la Juve e della strategia che adotterà per frenare la corsa scudetto con l’Inter

In conferenza stampa alla vigilia del match con la Juve, il tecnico del Lecce D’Aversa parla così del campionato e di come intende frenare la corsa allo scudetto dei bianconeri con l’Inter.

LE PAROLE – «Cercheremo di affrontare la Juve come nell’andata, dove perdemmo la gara per una palla inattiva e dopo aver concesso poco. Il campionato sta dimostrando come la Juve sia una squadra forte e che si giocherà lo scudetto sino alla fine con l’Inter. Noi dalla nostra metteremo coraggio ed intensità, non potendola mettere sul piano della qualità. Sarà necessario avere l’atteggiamento giusto, cercando di sfruttare le occasioni che avremo.

Quando si affrontano le grandi squadre ci sta che ci sia ambizione a volte si prepara la gara cercando di dare qualcosa in più, ma è necessario non distrarsi eccessivamente, cercando sempre di dare il massimo possibile. Il nostro è uno stadio che spinge molto è normale che esita un gap tecnico importante, sulla carta è una gara proibitiva ma molto può dipendere dall’atteggiamento che metteremo sul terreno. Non dobbiamo pensare che un risultato positivo sia impossibile, dobbiamo provare a fare il massimo, proprio perché ci sarà la spinta del pubblico da poter portare dalla nostra parte»

