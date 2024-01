Lo stadio di Inter e Milan, San Siro, potrebbe essere presto ristrutturato: è stato presentato oggi il progetto. I dettagli

Il progetto di ristrutturazione di San Siro, proposto dallo Studio Arco Associati e sostenuto immediatamente dal Comune di Milano, mira a trattenere le squadre di Inter e Milan.

Il professor Giulio Feynves, architetto ideatore dell’iniziativa, ha condiviso i dettagli del progetto ai microfoni del quotidiano La Stampa.

SAN SIRO – Siamo allo studio preliminare, ovviamente lo stadio sarebbe ridisegnato sulla base delle esigenze dei club. I posti vip possono diventare 5mila o 8mila a seconda delle tipologie di poltrone o salotti. Sono previsti impianti smart, poltrone più comode dal primo al terzo anello, grande copertura per il controllo acustico degli eventi musicali.

RESTAURO – Nel progetto è compreso anche il ridisegno dell’area circostante, con un grande parco dello sport, aree gioco, due edifici «totem» gemelli che potrebbero contenere gli headquarter di Milan e Inter, collegati con passaggi sotterranei all’impianto vero e proprio. E l’edificio-biglietteria intorno al Meazza è più moderno della cancellata. Il restyling potrebbe essere realizzato in più step, il primo entro il 2026 per le Olimpiadi e per festeggiare il centenario del Meazza. È presente un anello aggiuntivo a doppio livello all’altezza del primo, con postazioni vip e la costruzione di ristoranti e bar con una moderna sala stampa.

