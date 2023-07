Le parole di Roberto D’Aversa, nuovo allenatore del Lecce, nella conferenza stampa di presentazione. I dettagli

Roberto D’Aversa, nuovo allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «È un piacere vedere la sala stampa piena, ci tengo a ringraziare tutti: dal presidente alla società, così come al CdA. Sono felice di essere il rappresentate di un club così importante, proveniente da due stagioni importanti. Non vedo l’ora di rimettermi al lavoro, sono carico per raggiungere gli obiettivi in un club moderno come questo, che pensa anche al settore giovanile. Nel calcio di oggi una società è l’azienda, credo che il lavoro compiuto fin qui sia un modello per l’Italia. Quando è arrivata la chiamata, non ci ho pensato due volte prima di accettare questo incarico. Con il direttore abbiamo già parlato, abbiamo le idee chiare su ciò che faremo o meno. La squadra ha raggiunto obiettivi importanti negli ultimi anni, hanno intrapreso il campionato con la fame giusta. L’anno successivo bisogna aumentare questo aspetto. Ci sono calciatori con un anno in più di esperienza. La determinazione non deve mai mancare per una squadra come la nostra».

