L’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa avverte i suoi sulla forza dei nerazzurri.

Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza stampa il match di domani pomeriggio contro l’Inter. “Mi dispiace soprattutto perché non sarò a bordocampo con i miei ragazzi (è squalificato, ndr). Nei momenti di difficoltà sarebbe positivo stare a contatto coi ragazzi. Sulle 5 ammonizioni, almeno 2 sono state gratuite col quarto uomo che vuole fare il protagonista anziché pensare alle cose serie. Sono in mani sicure perché lo staff l’ho creato io. È gratificante anche per il mio staff: sono bravissime persone e sono felice per loro”.

Lautaro Martinez

Sui nerazzurri

“Troveremo una squadra forte che non vuole più commettere errori. Da parte nostra ci deve essere la volontà di andare a fare risultato pur sapendo che è una partita proibitiva. Nonostante la vittoria non arrivasse da tempo la nostra squadra è sempre stata audace. Essere tornato alla vittoria ti dà entusiasmo e conferme sulle certezze. L’importante è la compattezza di squadra, a prescindere dall’aggressione o l’attesa. La comune costante è vincere il duello personale”.

L’assenza del Toro

“Lautaro? Probabilmente chi lo sostituirà avrà caratteristiche diverse, ma l’impegno non sarà più semplice. Oltre a Lautaro, tantissimi giocatori possono decidere la partita. L’Inter ha sfiorato la vittoria della Champions ed ora sta facendo un cammino di altissimo livello. Lo stadio spinge molto. Li rispettiamo così come rispettiamo tutti. Per portare a casa un risultato positivo bisognerà andare oltre il 100%. Va affrontata come una partita di calcio”.

