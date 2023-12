I nerazzurri potrebbero fare non uno ma ben due colpi in entrata a gennaio; oltre all’esterno destro si pensa ad una punta.

L’Inter ha quattro attaccanti in rosa ma solo 2 stanno rispettando e forse andando anche oltre le aspettative, Lautaro Martinez e Marcus Thuram; per Alexis Sanchez e Marko Arnautovic invece non ci siamo.

Le condizioni

Il club almeno ufficialmente continua a ripetere che non ci saranno colpi in attacco ma i giornali insistono nell’affermare l’opposto. La Gazzetta dello Sport ritiene che si debbano verificare due condizioni affinché i nerazzurri possano comprare un attaccante: il costo del cartellino deve essere nullo (quindi svincolato o prestito) e Sanchez deve essere ceduto. Il cileno è sempre attenzionato da alcune squadre arabe.

Anthony Martial

Gli obiettivi

Marotta e Ausilio osservano la situazione di Mehdi Taremi soprattutto per giugno, quando scadrà il suo contratto col Porto; tuttavia non è escluso che possa esser fatto un tentativo anche a gennaio anche se sembra molto difficile che i Dragoni lo lascino partire. Anche Anthony Martial ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ma il suo stipendio è ricchissimo: anche per questo il Manchester United non si opporrebbe ad una sua cessione immediata, va capito solo quanto chiederebbe lui in termini di ingaggio. Infine c’è anche Armando Broja del Chelsea: attaccante classe 2001 molto alto che ha un contratto lungo ma gioca poco coi londinesi. Insomma si aspetta un’occasione che può verificarsi specie nell’ultima settimana di gennaio.

L’articolo Delusioni Arnautovic e Sanchez: l’Inter valuta il colpo in attacco, 3 gli obiettivi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG